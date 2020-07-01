В избиркоме объяснили, откуда взялась вечерняя явка в ГАС «Выборы»

В государственной автоматической системе «Выборы» произошел сбой, из-за чего в графах за 12:00, 15:00 и 18:00 в Свердловской области отразились данные о явке. В избиркоме региона объяснили, что цифра, которая попала в эти графы, – это итоги голосования в труднодоступных и отдаленных местностях. «Всего в перечне 17 муниципальных образований и 149 населенных пунктов. Итоги такого голосования никогда не обнародуются до окончания основного дня голосования, но к сведениям по явке это не относится. Она известна, окончательна и, соответственно, смело может быть опубликована. Указанная в открытых источниках итоговая явка на 10:00 1 июля соответствует результату голосования на всех участках Свердловской области с 8 утра 25 июня по 10:00 сегодняшнего дня. Данные же на 12:00, 15:00, 18:00 отражают итоги голосования участков целиком в отдаленных и труднодоступных территориях (например, Таборах), они попали в таблицу в результате временного сбоя в системе», – пояснили «Новому Дню» в ИКСО.

Напомним, по информации системы, за первые два часа с открытия участков в Свердловской области проголосовали 41,02% избирателей в регионе. В результате сбоя вечерняя явка отражалась как 47,76%.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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