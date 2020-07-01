В ГАС «Выборы» уже отразилась вечерняя явка в Свердловской области – 47,76%

В государственной автоматизированной системе «Выборы», куда вносятся в том числе данные по явке, похоже, произошел некий сбой, который коснулся Свердловской области. В ГАС в настоящий момент отражается явка на 1 июля, причем не только по состоянию на 10:00 местного времени, но и на 12:00, и на 15:00, и на 18:00.

Так, по информации системы, за первые два часа с открытия участков в Свердловской области проголосовали 41,02% избирателей в регионе. Напомним, избирательная комиссия региона давала показатели явки только за первые пять дней с открытия участков – явка составила 32%.

Интереснее, что данные о явке после полудня 1 июля в Свердловской области в ГАС «Выборы» тоже отражаются – причем цифра одинаковая и для 12:00, и для 15:00, и для 18:00 – 47,76%.

«Новый День» обратился за комментарием о ситуации в избирательную комиссию Свердловской области, он будет опубликован, как только поступит в редакцию. Напомним, ранее глава ИКСО Владимир Русинов отменил очередной брифинг для СМИ, где, как ожидалось, также будут озвучены данные по явке на утро 1 июля.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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