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Среда, 1 июля 2020, 10:02 мск

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Свердловский избирком отменил второй брифинг подряд

Владимир Русинов

Председатель избиркома Свердловской области Владимир Русинов отменил свой первый назначенный на сегодня онлайн-брифинг, который должен был начаться в 11 часов.

В областном избиркоме «Новому Дню» сообщили, что брифинг в 11:00 отменен «в связи с занятостью спикера». Ожидается, что включения онлайн состоятся сегодня в 16:00, 18:00 и 21:00.

Добавим, что в околополитических кругах Екатеринбурга обсуждают предположительное состояние явки на утро 1 июля: в Свердловской области – 39%, в Екатеринбурге – 30%, что существенно ниже общероссийских показателей, и связывают молчание председателя ИКСО именно с этим. В облизбиркоме эти данные комментировать отказались.

Напомним, предыдущая беседа Владимира Русинова с журналистами была назначена на четверг, 25 июня, – в первый день голосования. Сначала ее перенесли с 11:00 на 15:00, а потом сообщили, что брифинга не будет.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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