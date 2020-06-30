Куйвашев ожидает явку 50% на плебисците по Конституции

Губернатор Евгений Куйвашев спрогнозировал итоговую явку на голосовании по поправкам в Конституции РФ в Свердловской области. Он считает, что в плебисците примут участие порядка 50% жителей, обладающих избирательным правом.

«Я думаю, что около половины жителей области, а может, и больше, примут обязательно участие в этом голосовании. Тем более что голосование по-настоящему историческое и мы, уральцы, всегда имели отношение к Конституции», – цитирует губернатора «Интерфакс-Урал». Также Куйвашев выразил благодарность работодателям, которые дают возможность своим сотрудникам проголосовать в будние дни, тем самым позволяя предотвратить массовое скопление людей на участках.

Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию РФ началось 25 июня и завершится завтра, 1 июля. За пять дней в Свердловской области проголосовали 32,42% избирателей, в целом по России – 45,6%. Низкая явка фиксируется в двух крупных городах региона – Екатеринбурге (23,58%) и Нижнем Тагиле (27,37%)

Напомним, ранее наблюдатели движения «Голос» заявили о масштабном принуждении бюджетников и работников крупных предприятий в Екатеринбурге к участию в голосовании по поправкам в Конституции РФ. Избиратели приходят на участки с направлениями с места работы и просят членов УИК поставить на них отметку, а если получают отказ, начинают скандалить с комиссией. Центр общественного наблюдения и областной избирком не считают направления от работодателей нарушением.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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