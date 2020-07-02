Председатель ИКСО объяснил «плавающее» число избирателей на участках

Председатель избиркома Свердловской области Владимир Русинов объяснил на пресс-конференции, почему вчера в течение дня количество избирателей, внесенных в списки на участках, постоянно менялось.

По его словам, это связано с действием системы «Мобильный избиратель» – когда гражданин пишет в УИК по месту жительства, что хотел бы проголосовать в другом месте. Таких заявлений было подано 77 630. Но дело в том, что планы у избирателей периодически менялись, рассказал Русинов. Человек мог выписаться со своего участка, записаться на другой, а потом передумать – и вернуться на первый.

Напомним, вчера члены одной из УИК рассказали съемочной группе «Нового Дня», что последнее заявление о просьбе включить избирателя в список они получили 1 июля в 18:30.

Подсчет голосов

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