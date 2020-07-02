Аппарат гордумы Екатеринбурга срочно тестируют на Covid-19

Сотрудников аппарата гордумы Екатеринбурга сегодня массово тестируют на коронавирус. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе думы. Депутаты также сдают тесты, но в индивидуальном порядке – народные избранники уже вторую неделю находятся на каникулах.

Сегодня утром стало известно о смерти депутата Елены Дерягиной. У нее подозревался коронавирус, но официальных подтверждений этой информации нет. Спикер Игорь Володин сообщил агентству, что Дерягина скончалась от тромбоэмболии.

Тем не менее, один зараженный депутат в составе думы есть – это Владимир Крицкий, который сейчас находится на самоизоляции из-за положительного теста на коронавирус. По его словам, у него были непродолжительные симптомы ОРВИ, но сейчас он чувствует себя хорошо.

Отметим, что последнее заседание думы проходило 23 июня, где присутствовали 34 депутата.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 02.07.20

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