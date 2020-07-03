Почти 60 тысяч свердловчан обратились в банки за кредитными каникулами

С начала пандемии в банки обратились 58,5 тысяч свердловчан, которым понадобились кредитные каникулы. Большая часть заявок касалась собственных программ банка – 48,5 тысячи. 10 заявлений касались получения кредитных каникул по госпрограмме – сегодня три месяца, как начала действовать эта мера.

О том, как работает программа в регионе, сегодня на пресс-конференции рассказал начальник Уральского главного управления Банка России Рустэм Марданов. По его словам, рассмотрено уже 96% обращений, одобрение получили только 64% заявок. Самая распространенная причина отказа – превышены максимальные размеры кредита (1 940 отказов) и отсутствие документов, подтверждающих падение дохода у физлица (около 300 отказов). Чаще всего уральцы просят о реструктуризации потребкредитов – 4 316 заявлений, по кредиткам поступило 2 995 обращений, в 2 050 случаях речь шла об ипотеке, 571 заявка касалась автокредита. Марданов также добавил, что заемщики, которые расплачиваются за жилье, обращаются не только по «коронавирусной» госпрограмме, но и по программе ипотечных каникул, которую запустили летом 2019 года, в которой не установлен лимит стоимости жилья. За такой рассрочкой обратились 1 286 человек, 71% заявок рассмотрен, одобрено только 45% из них.

Глава Уральского главного управления Банка России отметил, что если в целом по России последние две недели наблюдается снижение обращений по программе каникул, запущенной три месяца назад, то в Свердловской области продолжается рост. Марданов объяснил это ответственностью уральцев, которые не стали сразу же подавать заявки, а ждали, пока доходы на самом деле упадут. Отметим, кредитные каникулы фактически означают реструктуризацию платежей, после отсрочки необходимо будет выплатить и тело кредита, и все проценты, накопленные за период отсрочки.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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