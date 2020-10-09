В пандемию за кредитными каникулами обратились почти 78 тысяч свердловчан

Закончилось действие федерального закона, по которому физлица в пандемию могли получить кредитные каникулы. За полгода в банки по госпрограмме обратились 12 293 человека, уже рассмотрены почти все заявления, но процент одобрения невысок – 51%. По потребкредитам рассрочку получили более 5,5 тысяч человек, около 3 тысяч из них – владельцы кредиток, по ипотеке одобрено 2 622 заявления. Каникулы предоставлены на общую сумму в 2 млрд 88 млн рублей. Такие данные сегодня на пресс-конференции привел начальник Уральского главного управления Банка России Рустэм Марданов.

Куда популярнее оказались собственные программы банков – о реструктуризации кредитов по ним попросили 65 533 человека, сумма тоже существенно выше – 18 млрд 126 млн рублей. По словам Марданова, восстановление экономики и занятости идет медленнее, чем предполагалось, у многих сохраняются проблемы с платежеспособностью. Но госпрограммы продляться не будут. «Центральный Банк принял решение, по которому рекомендовал кредитным организациям продлить собственные программы реструктуризации до конца года. Как показал опыт, собственные программы оказались не менее эффективными, чем кредитные каникулы по 106-му ФЗ», – прокомментировал Марданов.

Как сообщал «Новый День», чтобы воспользоваться госпрограммой, заявитель должен доказать, что его доходы серьезно упали в пандемию. А кроме того, кредитные каникулы фактически означают реструктуризацию платежей, после отсрочки необходимо будет выплатить и тело кредита, и все проценты, накопленные за период отсрочки. Ранее Марданов объяснял не слишком высокий интерес к программе ответственностью уральцев, которые понимали, что платить все равно придется.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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