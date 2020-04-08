«Проценты все равно набегут – для многих это шок», – эксперты о подводных камнях коронавирусных кредитных каникул

Правительство утвердило закон об ипотечных каникулах из-за пандемии. Условия жесткие: кредит на жилье должен быть до 1,5 млн рублей, падение дохода необходимо подтвердить, а проценты в период каникул продолжат начислять. «Новый День» опросил банки и экспертов о том, кто сможет воспользоваться такой мерой поддержки.

Чтобы получить ипотечные каникулы, заемщики должны обратиться в банк, это можно сделать онлайн. Главных требований два. Во-первых, займ на покупку жилья должен быть только до 1,5 млн рублей. Правительство размышляет об увеличении этой суммы для некоторых регионов и городов, но Екатеринбург в их число не попал. Во-вторых, надо будет подтвердить падение своих доходов минимум на 30%. Для этого можно предоставить справку 2-НДФЛ, выписку из службы занятости о статусе безработного, нетрудоспособности на срок менее одного месяца. Документы, подтверждающие падение доходов, можно предоставить в течение 90 после подачи заявки.

В Уральском банке реконструкции и развития отметили, что под эти правила в регионе может попасть менее половины заемщиков. «1,5 млн рублей – небольшая сумма. В среднем на рынке это треть всего портфеля, так что под закон об ипотечных каникулах попадает немного заемщиков. У нас в ипотечном портфеле их доля составляет 40%», – сообщила руководитель ипотечного направления УБРиР Анна Абабкова. В кредитной организации отмечают: обращений по поводу кредитных каникул с 27 марта по 3 апреля стало больше, а после вступления в силу ФЗ о «коронавирусных» каникулах обращений стало в два раза больше. Но почти все не попадают в программу. «К сожалению, 80% заявок не удовлетворяют условиям получения кредитных каникул. Клиенты не проверяют, соответствует ли их кредит, прежде всего, по сумме. Согласно закону, кредитные каникулы предоставляются физическим лицам при одновременном выполнении всех условий: кредитный договор заключен не позднее 02.04.2020 , его сумма не превышает 1,5 млн рублей в случае ипотеки, 250 тыс. рублей при потребительском кредите и 100 тыс. рублей по кредитным картам, у заемщика произошло снижение совокупных доходов, предшествующих месяцу обращения, более чем на 30% по сравнению со среднемесячным совокупным доходом за 2019 год, а на момент обращения заемщика с требованием по данному кредиту не действует льготный период по ипотечным каникулам. Об этих ограничениях клиент, как правило, узнает, только придя в банк с уже определенными ожиданиями, которые в силу исполнения требований нормативных актов не могут быть удовлетворены», – прокомментировала директор по сервису УБРиР Олеся Милкова.

В ВТБ отметили, что на 7 апреля всего по России они получили 340 заявок по ипотечным кредитам. Заемщикам, у которых размер ипотеки превышает 1,5 млн рублей, в банке рекомендуют воспользоваться другой программой ипотечных каникул, которую принимали в 2019 году (по ней заемщик в трудной ситуации может получить отсрочку, если размер ипотеки не превышает 15 млн рублей). В ВТБ есть своя программа помощи. С 20 апреля банк будет принимать заявки на ипотечные каникулы в случае, если ипотека не превышает 3 млн рублей. Второе условие прежнее – доходы заемщика должны упасть более чем на 30%.

В «Альфа-банке» рассказали, что заявок на каникулы от ипотечников пока в Свердловской области не было, но вопросы клиенты задают. Тем, у кого ипотека превышает 1,5 млн рублей, здесь также советуют рассмотреть программу, запущенную в 2019 году, но роста обращений по ней за последнее время в кредитной организации не зафиксировали. Банк предлагает свою программу помощи. «С середины апреля «Альфа-банк» запускает программу помощи клиентам, которые потеряли возможность вовремя платить по кредиту из-за коронавирусной эпидемии. Программа носит название «Кредитный карантин» и дает бесплатную отсрочку по ипотечным платежам на срок до двух месяцев», – прокомментировала руководитель дирекции розничного бизнеса «Альфа-банка» в Екатеринбурге Татьяна Парсиева.

О том, что «коронавирусные» каникулы не единственное предложение для ипотечников, напоминают и в «Абсолют банке». Кредитная организация предлагает свои программы реструктуризации для тех, кто попал в тяжелую ситуацию. Что касается «коронавирусных» каникул, то в банке напоминают: мера поддержки не означает, что долги спишут. «Важно понимать, что кредитные каникулы – это не списывание части долга, а отсрочка платежа. Каникулы увеличивают срок кредита, но не сумму переплаты», отметила руководитель «Абсолют банка» в Екатеринбурге Светлана Ковалева.

В пресс-службе Сбербанка, одного из лидеров на рынке ипотеки, вместо ответов на запрос «Новому Дню» посоветовали почитать сайт кредитной организации.

Банкиры в целом позитивно относятся к тому, как государство решило помочь ипотечникам, даже с учетом порога в 1,5 млн рублей.

«По ипотечным каникулам вообще все хорошо, у нас их две штуки, для остальных категорий кредитов такого нет. Для Екатеринбурга [ограничения в 1,5] миллиона – за глаза. Заявок очень много, точно не подскажу, но в банках говорят о популярности. К сожалению, наши люди не очень любят читать первоисточники, на сайте ЦБ есть вопросы и ответы по этому закону, все можно почитать. Многие решили, что шесть месяцев можно не платить и все будет хорошо. Но проценты, которые набегут, и основная сумма долга – ее надо будет гасить. Для многих это становится шоком. Многие, видимо, считают, что надо поскорее заявиться. Есть категория людей, которые понимают, что в этом месяце дохода у них не будет, ипотеку выплачивать уже не из чего. А есть категория тех, что предполагает, что все будет плохо, хотя точно этого еще не знают, может, есть мотив «не успеем», есть паникеры. А в законе прописана достаточно жесткая реакция на случай, когда человек заявился, но оказалось, что доходы его не упали», – прокомментировал заместитель председателя Уральского банковского союза Евгений Болотин.

Другое мнение у экономиста Константина Юрченко. «В целом направление, в котором предусмотрены такие меры, правильное. Экономическая ситуация стремительно ухудшается, любые меры, которые облегчат жизнь простым людям, хороши. Но названные решения – половинчатые. Государство вроде бы готово помочь – но не денег дать и даже не компенсировать, и только тем, кто попадает под критерии. Полтора миллиона – это сумма для небольших городов. Москва, Санкт-Петербург – для них небольшая сумма, Екатеринбург город большой, могу предположить, что и у нас многие ипотечные кредиты больше этой суммы. Такая мера дойдет до небольшого числа граждан. То, как это предложено сделать сейчас, больше похоже на реструктуризацию, а реструктуризация находит отражение в кредитной истории. И еще один момент. В договоре ипотечного кредитования прописано, когда вы должны закрыть договор. Если сдвиг происходит сейчас, договор вы не переподписываете, но как бы ни вышло так, что потом у вас будет четыре платежа подряд, потому что конечная дата не меняется. На месте того, кто хочет воспользоваться предложением, я бы подумал и уточнил, как это сделать, чтобы снизить риски в будущем», – посоветовал Юрченко.

Добавим, мнение экономиста о недоступности для большинства ипотечных каникул подтверждает Объединенное кредитное бюро. По подсчетам ОКБ, претендовать на меру поддержки смогут только 49% ипотечных заемщиков. Потенциальный объем задолженности, по которой могут поступить обращения за кредитными каникулами, превысит 1,5 трлн руб, – сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ОКБ.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Екатерина Норсеева

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