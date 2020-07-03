Вице-премьер Голикова и Росздравнадзор проверят, почему в Екатеринбурге медцентры отказываются делать КТ пациентам

В ряде российских регионов по-прежнему недоступна услуга компьютерной томографии легких в коммерческих медцентрах. Провериться не могут не только те, кто подозревает у себя Covid-19, но и те, кто уже переболел им, а также «хроники», например, люди, страдающие от обструктивной болезни легких. В числе регионов, где КТ под запретом, – не только Екатеринбург, но и, например, Кострома и Орел.

«Новый День» уже писал о том, что частные медцентры в Екатеринбурге не принимают пациентов, ссылаясь на запрет Роспотребнадзора Свердловской области, но в региональном управлении эту информацию агентству не подтвердили, сообщив, что никакого документального запрета не было. Депутат Госдумы Дмитрий Ионин, переболевший коронавирусом, уже после выписки попытался сделать КТ легких в Екатеринбурге, но во всех коммерческих медицинских центрах получил отказ. Парламентарий рассказал, что екатеринбуржцы, у кого есть такая возможность, ездят делать томографию в соседний Челябинск или летают в Москву. Так собирается поступить и Дмитрий Ионин. Также он отправил депутатский запрос главе Росздравнадзора России Алле Самойловой с просьбой провести проверку ситуации с КТ в регионе.

«В регионе вдруг резко «сломались» томографы в частных клиниках, а в муниципальных больницах нереальные очереди по 200 человек в день. Понятно, что никто не верит в одновременный падеж дорогостоящего оборудования. Есть две более реальные версии. Первая – клиники не хотят, чтобы их закрыли на карантин в случае выявления коронавируса у обследуемых. Но этот аргумент разбивается о то, что в других регионах проблем с прохождением КТ нет. Так себе версия, что у нас медучреждения стали вдруг более боязливые, чем в тех же Москве или Челябинске. Вторая – неформальное указание от эпидемиологических властей (читай, Роспотребнадзор и т.п.) приостановить проведение КТ. Логика – монополия на формирование и управление статистикой. Если КТ делают только муниципальные медучреждения, то и цифры подконтрольны. По аналогии с тем, как в апреле большинство частных лабораторий вдруг резко «передумали» делать тестирование, и цифры по выявленным случаям были под контролем РПН», – сказал депутат. Он уточнил, что вице-премьер России Татьяна Голикова взяла на личный контроль проверку Росздравнадзора по фактам отказа в компьютерной томографии пациентам в Екатеринбурге.

Добавим, что, по сведениям, поступающим от самих пациентов, не всем выписанным из ковидариев делают повторный снимок – некоторые профильные медучреждения перед тем, как отправить пациента домой, делают КТ, некоторые обходятся без этого. Однако это не исключает, что впоследствии томография может потребоваться даже тем, кто уже вылечился от Covid-19. В управлении здравоохранения Екатеринбурга «Новому Дню» сообщили, что пациенты, переболевшие коронавирусной инфекцией с разной степенью тяжести, после выписки должны наблюдаться у специалиста. Если человек переболел легкой формой, то за ним следит терапевт – посещать его надо через 14 и 30 дней после выписки, а потом еще четырежды в течение года. Причем если спустя месяц после выздоровления у пациента сохраняются или появляются кашель или одышка, то необходимо проверить, есть ли изменения в легочной ткани – как раз с помощью КТ. При необходимости пациенту назначается консультация пульмонолога в городском центре аллергологии и иммунологии ЦГКБ № 6.

То же касается и тех, кто перенес Covid-19 в средней или тяжелой формах – только наблюдаться они должны у пульмонолога. В горздраве уточнили, что в муниципальных медучреждениях КТ по показаниям и направлению специалиста в Екатеринбурге делают. Запрета на компьютерную томографию легких нет.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 03.07.20

Епархиальный суд постановил извергнуть Сергия из священного сана. Адепты в гневе. / Накануне наступления жары губернатор Куйвашев отменил особый противопожарный режим. / В Екатеринбурге идет церковный суд над отцом Сергием – возле митрополии собралась толпа (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»