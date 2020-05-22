В Роспотребнадзоре опровергли, что выдали запрет на КТ легких частным медцентрам

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области опровергло информацию частных клиник Екатеринбурга, которые сообщили о запрете ведомства на проведение компьютерной томографии легких пациентам. «Мы не запрещали – ни в муниципальных, ни в частных клиниках. От нас не было запрета», – сказала «Новому Дню» пресс-секретарь свердловского управления ведомства Анна Ожиганова.

Напомним, ранее «Новый День» писал, что в Екатеринбурге практически невозможно сделать КТ легких, если пациента не привезли на скорой, а он пришел сам. Даже за деньги в коммерческих медицинских центрах. Там ссылаются на запрет регионального Роспотребнадзора. «К сожалению, сейчас по требованиям Роспотребнадзора в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции данное исследование мы не проводим», – пояснили в «УГМК-Здоровье».

Отметим, эксперты признали КТ наиболее быстрым методом исследования, позволяющим определить коронавирус. Об этом в интервью «Российской газете» говорил главный пульмонолог России Сергей Авдеев. «Компьютерную томографию я бы поставил сегодня на первое место среди всех имеющихся методов для подтверждения диагноза. По своей чувствительности она даже превосходит лабораторную диагностику для подтверждения вирусной инфекции. Чувствительность компьютерной томографии превышает 90%. В то же время у 2-30% больных Covid-19 возможны отрицательные результаты лабораторной диагностики. Это связано не с качеством реагентов или тестов. Просто существуют определенные условия, которые накладывают отпечаток на результаты. Это время возникновения инфекции, место забора биологического материала, качество забора и так далее. И получается, что с помощью компьютерной томографии сам случай коронавирусной инфекции иногда виден раньше, чем при использовании лабораторных тестов», – сказал специалист.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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