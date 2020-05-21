В Екатеринбурге запретили делать КТ даже платно – провериться на Covid-19, не дожидаясь теста, невозможно

В Екатеринбурге невозможно сделать КТ – даже за деньги в коммерческих медицинских центрах. Там ссылаются на запрет регионального Роспотребнадзора. Объяснение – чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Однако в других регионах России, где подобных ограничений нет, вовремя сделанная компьютерная томография легких спасает жизни людям.

Как рассказала «Новому Дню» пермячка Ольга Логинова (имя изменено по просьбе пациентки), она заболела после майских праздников. У девушки поднялась температура, которая держалась на уровне 38-39 градусов в течение трех дней, тогда она вызвала врача на дом. У Ольги взяли мазок из зева на коронавирус, однако о результате пообещали сообщить лишь через несколько дней. Спустя сутки состояние девушки не изменилось, и ее муж, обзвонив несколько частных медцентров, нашел один, где согласились сделать КТ, – томограмма показала поражение обоих легких, после чего девушку все же госпитализировали, а когда она уже была в больнице на кислородной поддержке, пришел результат анализа, который показал, что она действительно больна Covid-19.

У тех, кто заболеет в Екатеринбурге, возможности проверить свои опасения, не дожидаясь результата теста на коронавирус, фактически нет. «Новый День» позвонил в несколько частных клиник. Цены на КТ легких начинаются от трех тысяч рублей и заканчиваются семью тысячами. Но принять пациента не согласились нигде. «К сожалению, сейчас по требованиям Роспотребнадзора в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции данное исследование мы не проводим, но можем занести вас в лист ожидания и, как только снимут ограничения, мы с вами свяжемся и пригласим на исследование», – предложили в «УГМК-Здоровье».

В клинике «Парацельс» также сообщили, что не принимают пациентов на компьютерную томографию легких, даже если у них нет температуры и они не контактировали с заболевшими. Причин отказа там называть не стали, хотя подробно расспросили, какие у пациента жалобы. Узнав, что речь идет о внезапно начавшейся одышке при малейших физических нагрузках, там посоветовали сходить к терапевту, чтобы исключить пневмонию.

«Новый День» задал вопрос в оперативный штаб региона по коронавирусу, чтобы уточнить, с чем связан запрет на проведение КТ легких. Ответ будет опубликован, как только поступит.

К слову, в Москве на базе 45 поликлиник открыли 45 КТ-центров для диагностики пациентов с подозрением на коронавирус. Это исследование позволяет быстрее понять, требуется ли пациенту срочное лечение в больнице или, например, он может переболеть дома. «Центры ведут работу в круглосуточном режиме. На компьютерную томографию пациентов направляет врач поликлиники или телемедицинского центра департамента здравоохранения города Москвы, либо доставляет прибывшая к пациенту бригада скорой помощи», – сообщили в депздраве столицы.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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