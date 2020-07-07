Скорая помощь получила 28 новых реанимобилей взамен старых, новых бригад медиков пока не будет

Больницы Свердловской области получили 28 новых автомобилей скорой помощи в рамках федеральной программы. 12 из этих машин останутся в Екатеринбурге. Но появление новых автомобилей не означает появление новых бригад СМП на выездах: реанимобили закуплены для обновления автопарка, поскольку машины скорой помощи выходят из строя за 5 лет эксплуатации. «Автопарк учреждений здравоохранения Свердловской области пополнился 20 «скорыми» на базе Ford Transit и 8 – на базе «ГАЗель NEXT». Все машины класса «С», – сообщили сегодня в региональном оперштабе по борьбе с распространением коронавируса. – 12 автомобилей поступили на вооружение службы скорой медицинской помощи Екатеринбурга. Они выйдут на линию в ближайшее время. 8 машин усилили Территориальный центр медицины катастроф, еще 8 отправились в медучреждения других городов Среднего Урала».

Но в управлении здравоохранения Екатеринбурга пояснили, что 12 новых машин – не то же самое, что 12 новых бригад медиков. Реанимобили заменят в автопарке СМП вышедшие из строя машины. В среднем, по данным горздрава, срок службы автомобиля «скорой» составляет 5 лет, после чего ее уже невозможно отремонтировать. «Новые машины нужны для службы скорой медицинской помощи, как воздух, тем более для реанимационных бригад. Обновление парка 12 автомобилями класса «С» взамен старых – суровая необходимость. Они специально оборудованы для оказания медицинской помощи тяжелым пациентам во время транспортировки. Мы очень благодарны за такой своевременный подарок от Правительства РФ и Свердловской области. Как только новые машины будут поставлены на учет, сразу же поедут на вызовы», – рассказал главный врач Станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга Игорь Пушкарев.

Добавим, что в августе в Екатеринбург прибудут еще 30 новых автомобилей скорой помощи, которые городу подарили меценаты. И для этих машин мэрия планирует набирать новые бригады медиков. По словам мэра Александра Высокинского, будет создано 30 бригад и их общее количество вырастет до 150. Правда, пока не понятно, как именно в условиях кадрового дефицита в медицине будут формироваться эти самые бригады. Сейчас скорая помощь в Екатеринбурге из-за пандемии коронавируса работает на пределе своих возможностей. Дозвониться до диспетчерской сложно, а бригаду приходится ждать часами. Врачи СМП ранее признались, что машины выстраиваются в очереди на подъездах к приемным отделениям больниц, стоять приходится часами.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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