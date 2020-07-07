Свердловский вице-губернатор ушел на карантин – в его семье есть заболевший Covid-19

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько находится на самоизоляции как контактный с коронавирусом. У члена его семьи диагностирован Covid-19. Сам чиновник чувствует себя хорошо, он сдал два теста и оба показали отрицательный результат.

«Нахожусь на самоизоляции с четверга (2 июля – прим. ред.), на работе взял отпуск. Сдаю тесты раз в 3-4 дня. Пока отрицательные. Никаких изменений в своем состоянии не заметил», – рассказал «Новому Дню» Сергей Бидонько. Заболевший родственник, по его словам, также находится в удовлетворительном состоянии.

Отметим, что Сергей Бидонько участвовал во встречах с депутатами Екатеринбургской думы перед заседанием 23 июня. Областной чиновник вел переговоры с городскими единороссами, чтобы добиться одобрения мэрского отчета Александра Высокинского. На прошлой неделе стало известно, что у двух депутатов ЕГД был диагностирован коронавирус. Елена Дерягина, имевшая проблемы с сердцем, скончалась от тромбоэмболии в ГКБ №6 – в этой больнице лежат пациенты с коронавирусом. Владимир Крицкий перенес заболевание в легкой форме. У него были непродолжительные симптомы ОРВИ, и после получения положительного теста он провел две недели на самоизоляции. Тем не менее, Сергей Бидонько отметил, что его вынужденный карантин никак не связан с рабочими контактами. По его словам, источник вируса точно не связан с его работой.

Напомним, ранее спикер Екатеринбургской думы Игорь Володин сообщил «Новому Дню», что Дерягина и Крицкий заразились коронавирусом вне стен городской администрации и думы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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