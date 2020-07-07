Детям, которых вывезли из лагеря из-за коронавируса, должны вернуть деньги или дать отдохнуть позже

В случае, если во время смены в загородном лагере будет выявлен коронавирус, а детей отправят по домам, им должны будут либо вернуть деньги за путевку, либо предложить другие даты отдыха. Об этом «Новому Дню» сообщили в министерстве образования и молодежной политики Свердловской области.

«Если ребенок оказался в подобной ситуации, его родителям необходимо обратиться в местное управление (департамент) образования. Им либо предложат другие даты для организации отдыха ребенка, либо оформят возврат денежных средств», – сообщили в министерстве. Напомним, в лагере «Зарница» в Березовском коронавирус у вожатой 8 отряда подтвердился коронавирус. 132 ребенка заехали на первую смену 1 июля, а уже через два дня 35 детей из трех отрядов отправили по домам как контактировавших с вожатой. Теперь дети будут находиться под медицинским наблюдением и в изоляции дома. Прокуратура Березовского организовала проверку в связи с обнаружением у сотрудника детского оздоровительного лагеря «Зарница» коронавирусной инфекции. Директор лагеря сообщил, что сейчас учреждение работает в обычном режиме.

Всего на сегодняшний день, по данным ведомства, открыто 22 загородных лагеря в Верхнесалдинском, Нижнетуринском, Березовском, Серовском, Ассбестовском, Рефтинском городских округах, городском округе Карпинск.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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