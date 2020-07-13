Довыборы в Екатеринбургскую думу могут пройти до конца 2020 года

В гордуме Екатеринбурга в ближайшее время могут освободиться два мандата. После смерти Елены Дерягиной без депутата остался избирательный округ №9 в Ленинском районе. Олег Кагилев, избранный в округе №3 в Верх-Исетском районе, был осужден на семь лет колонии за взятку и сейчас ждет результатов апелляции на приговор суда. Дополнительные выборы в гордуму уже невозможно назначить на 13 сентября, так как до единого дня голосования остается меньше двух месяцев. Тем не менее, выборная кампания в Екатеринбурге может пройти до конца 2020 года.

Как пояснил «Новому Дню» член избирательной комиссии Илья Захаров, городская дума должна принять официальное решение о прекращении депутатских полномочий Елены Дерягиной по причине смерти. Сейчас депутаты находятся на каникулах и соберутся только 11 августа для решения вопроса о присвоении звания «Почетный гражданин». Вероятно, в повестку будет включен пункт об освобождении мандата Дерягиной. В то же время, пока неясно, какое решение примет Свердловский областной суд по делу Олега Кагилева. Заседание апелляционной комиссии состоится 15 июля.

«Избирательная комиссия ждет оба решения, чтобы назначить довыборы. На сентябрь мы уже не успеваем, но мы можем провести кампанию в ноябре. ЦИК разрешает назначать местные выборы не в день единого голосования, и в Екатеринбурге такая практика уже была в 2017 году, когда избирались депутаты в Орджоникидзевском и Кировском районах. С другой стороны, ходят слухи, что будут проведены досрочные выборы в Госдуму РФ в декабре. Если это будет так, то лучше совместить кампании», – рассказал Илья Захаров.

Отметим, что возможное проведение досрочных выборов в российский парламент связывают с принятием поправок к Конституции РФ. Однако в марте предложение о самороспуске было отклонено Госдумой при поддержке президента России Владимира Путина.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 13.07.20

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