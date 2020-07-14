Расширяется география городов, где коронавирус выявили в детсадах

Случаи коронавируса выявили в детских садах Екатеринбурга, Новоуральска, Нижнего Тагила, Первоуральска, Краснотурьинска, Ревды и Верхней Пышмы. География за последний месяц существенно расширилась. Дежурные группы, где были зафиксированы случаи Covid-19, закрыты на карантин. «В период эпидемии факты заболевания фиксируются, в том числе среди детей, посещающих детские сады. Такие случаи есть, в частности, в Екатеринбурге, Новоуральске, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Краснотурьинске, Ревде, Верхней Пышме. В случае выявления Covid-19 незамедлительно принимаются исчерпывающие противоэпидемические меры: проводятся тестирования контактных, закрывается вся дежурная группа», – сообщили «Новому Дню» в региональном оперштабе. Напомним, в начале июня в оперштабе сообщали, что коронавирус был выявлен в садиках Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Арамили. А в конце июня в департаменте образования Екатеринбурга подсчитали, что всего с момента открытия дежурных групп коронавирусом заболели 22 ребенка и 44 сотрудника. Свежие данные на данный момент «Новому Дню» не предоставили.

Всего, по данным министерства образования и молодежной политики Свердловской области, сегодня в регионе работает 3762 дежурные группы в 908 садиках 70 муниципалитетов. Их посещают свыше 42200 детей. Причем есть и города, где, как в Екатеринбурге приняли решение о возобновлении штатной работы ДОУ.

«На 50 процентов проектной мощности на сегодняшний день уже работают детские сады Екатеринбурга и Лесного. В диапазоне от 40 до 50 процентов наполняемости – детсады Нижнего Тагила, Первоуральска, Верхней Пышмы, Серова, Алапаевского муниципального образования, Артемовского городского округа. С наполняемостью от 30 до 40 процентов работают садики в Каменске-Уральском, Ирбите, Асбесте, Березовском, Краснотурьинске. Напомним, что окончательное решение об открытии детских садов в режиме 50-процентной загрузки должно быть принято на уровне муниципалитета», – отметили в муниципалитете.

Места есть почти во всех детских садах, которые открыты. Так, в Екатеринбурге при максимально возможной на сегодня загрузке 50% занято лишь 29% мест. По причине низкой востребованности детсадов летом в некоторых городах не работают даже дежурные группы. По мнению специалистов минобразования, отсутствие спроса связано с тем, что летом многие родители забирают малышей на время летнего отдыха. Кроме того, часть садиков закрыты на плановый летний ремонт, что также создает неоднородную наполняемость.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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