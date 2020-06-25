российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 25 июня 2020, 11:24 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

С момента открытия дежурных групп в Екатеринбурге коронавирусом заразились 22 ребенка и 44 работника

С начала апреля, когда в Екатеринбурге стали открываться дежурные группы для детей, в садиках зафиксировано 66 случаев заражения коронавирусом – заболели 22 ребенка и 44 сотрудника.

Такие цифры «Новому Дню» предоставили в департаменте образования Екатеринбурга. Напомним, ранее региональный оперштаб по противодействию распространению коронавируса сообщал, что Covid-19 был диагностирован в садиках Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Арамили. Но количество случаев не называлось. Все садики, где были заболевшие, были закрыты на карантин.

«В первую очередь после выявления больного коронавирусом детский сад сообщает в Роспотребнадзор. Санитарные врачи вводят карантин в садике, проводят тестирование для всех контактных лиц, дезинфекцию помещений сада. Выявленные больные и контактные лица изолируются. К сожалению, в условиях распространения коронавирусной инфекции, гарантировать 100-процентную защиту детей и персонала от Covid-19 невозможно. Однако к этому прилагаются максимальные усилия», – сообщали ранее в оперштабе.

В департаменте образования Екатеринбурга также напомнили, что все дети, которые посещают дежурные группы, каждое утро проходят медицинский осмотр. Сотрудники детских садов не входят в группы, которые проходят обязательное тестирование на Covid-19. Они могут быть протестированы только как лица, попавшие в одну из категорий, тестируемых на Covid-19 по показаниям, например, в случае контакта с заболевшим.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 25.06.20

Новые дежурные группы в детсадах Екатеринбурга открывать не планируют. / Еще три человека умерли от коронавируса в Свердловской области. / Как обеззараживать бюллетени и переносные ящики? Главврачей ковидариев поставили в тупик необходимостью обеспечить голосование пациентов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

В трех регионах России нет новых больных коронавирусом

За риск подхватить Covid-19 членам УИК доплатят по 5 тысяч рублей

МВФ ухудшил прогноз по ВВП России

США установили антирекорд по суточной прибавке заболевших Covid-19

Как обеззараживать бюллетени и переносные ящики? Главврачей ковидариев поставили в тупик необходимостью обеспечить голосование пациентов

Коронавирус унес жизнь еще одного врача – в Екатеринбурге скончался известный хирург

Глава Киргизии пропустил Парад Победы в Москве из-за Covid-19 у членов его свиты

Суточный прирост по смертности и заболеваемости Covid-19 в России снизился

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,