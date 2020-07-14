В ГИБДД заявили о возможной проверке «Гортранса» после ДТП с автобусом

В ГИБДД решается вопрос о проведении внеплановой выездной проверки ЕМУП «Гортранс» после вчерашнего ДТП с автобусом в центре Екатеринбурга. При этом водитель «Нефаза», который накануне вылетел на Плотинку, в своем рассказе полицейским заявил о том, что его ослепило солнце.

«Как пояснил водитель автобуса, он двигался по улице Ленина в сторону ул. Пушкина со скоростью 20 км/ч. Начиная движение с остановки «Ползунова» в зеркала его ослепило солнце, что и привело к дорожно-транспортному происшествию», – сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Мужчине 53 года, стаж вождения 28 лет. Он не был пьян. Сейчас сотрудники ГИБДД проверяют техническое состояние автобуса, изучают видео с камер наблюдения. Получить комментарий в ЕМУП «Гортранс» не удалось – руководство обещало дать комментарий после совещания, однако когда совещание закончилось, там передумали разговаривать с прессой. В пресс-службе мэрии обещали отвтить на вопросы СМИ в ближайшее время.

Напомним, накануне водитель «Нефаза» 27 маршрута ехал по проспекту Ленина в сторону ЖБИ и по каким-то причинам повернул налево. Автобус протаранил машину «Форд Куга» и в лобовую врезался в дерево на противоположной стороне дороги, фактически выехав на набережную. В легковушке никто не пострадал, водитель автобуса серьезных травм также не получил. Помощь медиков потребовалась двум пассажирам: у 51- летней женщины медиками 23 ГКБ были констатированы ушибы, у 64- летней женщины – ушибы и компрессионный перелом грудного отдела позвоночника, позднее в травмпункт обратилась также 48-летняя кондуктор автобуса, у нее ушиб грудной клетки. На месте сразу после ДТП водитель автобуса объяснял случившееся тем, что у него отказали тормоза.Позднее он начал говорить про слепящее солнце.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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