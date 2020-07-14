Уральский депутат уехал в Крым и проломил местному жителю череп

Депутат Первоуральской городской думы в Крыму проломил череп местному жителю. Об этом сообщает телеканал Рен-ТВ, не уточняя имени нардепа. «В ходе разборок народный избранник нанес своему оппоненту удар. В итоге тот получил перелом свода черепа и закрытую черепно-мозговую травму. Депутат уже дал признательные показания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – сообщил телеканал.

Источники «Нового Дня» в Первоуральской городской думе сообщили, что в Крыму сейчас отдыхают сразу несколько народных избранников. Один из отпускников, попросивший не раскрывать его имени, рассказал агентству, что с большой долей вероятности в неприятную историю угодил единоросс, заместитель директора первоуральского управления капитального строительства Назар Галат. «Новый День» дозвонился до него, но тот ответил лишь: «Никаких комментариев давать не буду».

На фото Назар Галат второй слева.

Екатеринбург, Елена Сычева

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