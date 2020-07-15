В Екатеринбурге будут перекрывать движение из-за Царских дней

В Екатеринбурге два ближайших дня будут перекрывать движение. Как сообщили в пресс-службе администрации города, завтра, 16 июля, с 8 утра и до окончания вечернего богослужения будет закрыто движение на нескольких улицах в центре: Царская, от улицы Николая Никонова до улицы Первомайской; Дзержинского, от улицы Царской до улицы Горького; Горького, от улицы Первомайской до улицы Дзержинского; Пролетарская.

В пятницу, 17 июля, ограничение движения будет действовать с часа ночи и до 10 утра по маршруту Крестного хода: от Храма на Крови по улицам: Царская, Толмачёва, проспект Ленина, Татищева, Токарей, Халтурина, Техническая, Решётская, далее через посёлок Шувакиш до мужского монастыря во имя святых Царственных Страстотерпцев.

Напомним, Царские дни проходят в Екатеринбурге с 12 по 20 июля. Власти не рекомендуют участвовать в этом массовом мероприятии из-за коронавируса, но прямого запрета нет. Накануне у Храма на Крови открылась ярмарка. Как торгуют рыбой, консервами и одеждой – в нашем фоторепортаже.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 15.07.20

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