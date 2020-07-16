Екатеринбургские активисты начали собирать деньги на возвращение мэрских выборов

Инициаторы общественной кампании по возвращению прямых выборов глав муниципалитетов объявили сбор пожертвований на организационные нужды. Активистам нужно собрать около 200 тысяч рублей, которые пойдут на оплату работы волонтеров и агитацию.

Примерную смету расходов представила на своей странице в Фейсбуке Ирина Скачкова, которая входит в инициативную группу граждан, разработавших поправки в областной закон. По ее словам, идея о возвращении прямых мэрских выборов нашла отклик не только в Екатеринбурге, но и в других городах области – Нижнем Тагиле, Новой Ляле, Первоуральске. Активисты намерены посетить удаленные города (запланировано как минимум 20 поездок) для агитации и сбора подписей в поддержку законопроекта, а также широко рекламировать свою инициативу в интернете. Так, на оплату работы волонтеров уйдет порядка 18 тысяч рублей (6 рублей за одну подпись), печать брендированных футболок – 8 тысяч рублей, печать цветных агитационных листовок – 8 тысяч рублей, аренда на два месяца офиса с отдельным входом в центре Екатеринбурга – 30 тысяч рублей. Также активисты планируют сделать два агитационных куба, но расходы на них пока не просчитаны.

Что касается рекламы общественной кампании, то тут затрат будет еще больше. Инициаторы ходят снять агитационный фильм про прямые мэрские выборы за 25 тысяч рублей и продвигать его в Youtube за 20 тысяч рублей. Создание видеороликов обойдется в 6 тысяч рублей каждый, а их реклама будет стоить 7500 рублей. Также предполагается нанять на месяц SMM-специалиста за 12 тысяч рублей и разработать сайт с платежной системой для получения денежных пожертвований за 5 тысяч рублей.

«Такая инициатива в Свердловской области реализуется впервые, поэтому нам сложно сейчас понять, как все будет происходить. Предварительная смета составлена из расчета только самых необходимых затрат. По первым прикидкам около 200 000 рублей. Исходя из моего собственного опыта, я предполагаю, что средств потребуется минимум в 2 раза больше», – написала Ирина Скачкова.

Напомним, инициативная группа граждан была зарегистрирована в Свердловском заксобрании 13 июля. Активисты должны в течение 60 дней собрать 10 тысяч подписей жителей в поддержку своего законопроекта. В этом случае инициатива будет рассмотрена областными депутатами.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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