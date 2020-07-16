СК признал опасным для общества мужчину, который зарезал жительницу микрорайона Светлый в марте

Следственный комитет закончил расследование убийства женщины в микрорайоне Светлый, которое было совершено 12 марта этого года. Напомним, 56-летний мужчина пришел в гости к своей знакомой, устроил ссору из-за якобы потерянного телефона и напал с ножом на хозяйку. Помешал агрессору сожитель женщины, которому удалось задержать неадекватного мужчину. Истекающая кровью екатеринбурженка была доставлена в больницу, но врачи не смогли спасти ей жизнь.

Задержанному мужчине были предъявлены обвинения по статьям «убийство» и «покушение на убийство в отношении двух лиц, с целью скрыть другое преступление». По результатам судебной психиатрической экспертизы было установлено, что нападавший страдает тяжелым хроническим психическим расстройством, сообщили в областном следственном комитете. Эксперты пришли к выводу, что мужчина представляет социальную опасность для себя и окружающих, поэтому нуждается в принудительном лечении в психиатрической больнице.

В ближайшее время судом будет принято решение о применении к обвиняемому принудительных мер медицинского характера.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 16.07.20

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