На Шарташе опечатали базу отдыха из-за отсутствия масок у людей

Судебные приставы опечатали базу отдыха «Место встречи» на Шарташе. Поводом стали нарушения санэпидрежима. Как сообщили в УФССП по Свердловской области, в парке отдыха можно было арендовать беседки, но при этом коммерсанты не обеспечили соблюдение мер защиты гостями: у людей не было масок и они не соблюдали социальную дистанцию. По решению суда база отдыха закрыта на 20 суток.

Базы отдыха в Свердловской области в принципе работать не могут – они остаются в перечне организаций, которые губернатор не разрешил. Впрочем, многие работают, так как юридически являются отелями либо относятся к другому типу организаций. На сайте «Места встречи» указано, что это экопарк.

Добавим, из-за аномальной жары екатеринбуржцы оккупировали все городские водоемы и пляжи. И везде картина схожая: отдыхающие находятся очень близко друг к другу и не носят маски. Впрочем, скопление на пляжах по своей численности меньше, чем толпа, которая накануне прошла Крестным ходом. По оценке епархии, участие в шествии приняли 10 тысяч человек.

Представители епархии накануне крестного хода напоминали о необходимости соблюдения санитарных мер безопасности на мероприятии. Волонтеры раздавали маски и просили соблюдать дистанцию.Но большинство участников церковного шествия были без масок, социальную дистанцию выдерживали единицы. Люди шли группами, делали совместные фото.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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