Министр здравоохранения РФ: клинические исследования вакцины от коронавируса не завершены

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что исследования вакцины от коронавируса еще не завершены, хотя ученые на днях сообщали об обратном. «Будем говорить о завершении клинических испытаний после того, как будут оформлены все протоколы, проведены экспертизы», – сообщил глава Минздрава РФ во время своего визита в Екатеринбург.

Ранее ученые Сеченовского университета заявили, что в России успешно завершены испытания первой в мире вакцины от коронавируса. Говорилось, что в ближайшее время добровольцы, которые согласились провести испытания на себе, вернутся к привычной жизни, смогут заниматься спортом, учиться, ходить на работу. После выписки медики продолжат наблюдать, как ведет себя их иммунитет.

Сегодня на совещании в Екатеринбурге глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что клинические исследования еще продолжаются. «Часть добровольцев выписывается. Но мы говорим о завершении клинических испытаний после того, как будут оформлены все протоколы, проведены экспертизы. Поэтому пока работа продолжается», – отметил Мурашко. Он также подчеркнул, что сегодня идет работа над фармацевтическими препаратами, которые позволят профилактировать и управлять [распространением вируса]. Поэтому для наших ученых нужно выиграть дополнительное время, а это возможно только при ответственном отношении россиян к своему здоровью. Всем важно соблюдать масочный режим и меры предосторожности.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 17.07.20

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