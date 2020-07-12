Российские медики заявили об успешном завершении испытаний вакцины от коронавируса

В России в Сеченовском университете успешно завершены испытания первой в мире вакцины от коронавируса. Об этом сообщил РИА «Новости» директор Института трансляционной медицины и биотехнологий университета Вадим Тарасов. По его словам, препарат разработали специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев со своей стороны в разговоре с РИА «Новости» отметил, что на данном этапе исследования ученым важно было показать безопасность вакцины для здоровья человека.

Предполагается, что в ближайшее время добровольцы, которые согласились провести испытания на себе, вернутся к привычной жизни, смогут заниматься спортом, учиться, ходить на работу. После выписки медики продолжат наблюдать, как ведет себя их иммунитет.

Дальнейший план разработки вакцины определяется стратегией разработчика, в том числе сложностью эпидемиологической ситуации и возможностью масштабирования производства.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 12.07.20

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