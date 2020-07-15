Добровольцам заплатят по 100 тысяч рублей за испытание вакцины от коронавируса

Добровольцы, которые участвуют в испытании вакцины от коронавирусной инфекции, получат по 100 тысяч рублей. По словам главного исследователя Елены Смолярчук, у участников после введения препарата появились антитела в достаточном количестве для защиты от вируса.

Первую группу добровольцев, на которых тестировали вакцину, разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, уже выписали из больницы. Вторая группа добровольцев покинет клинику 20 июля.

Одна из участников эксперимента Анна Кутина заявила, что у нее после введения вакцины два дня держалась температура 38 градусов, но она сбивалась парацетамолом. Кутина добавила, что все добровольцы получат по 100 тысяч рублей. Наталья Агеева рассказала, что чувствовала незначительную боль, но без температуры. Георгий Смирнов добавил, что у него болела голова, утром появилась температура 37,5 градуса, ее сбили, также было уплотнение в месте введения вакцины.

Все участники испытаний хорошо перенесли препарат, передает «Интерфакс». После введения вакцины у пациентов наблюдались покраснения, уплотнения в месте введения вакцины, температура, головная боль, боль в суставах и животе, першение в горле, но в течение суток симптомы прекратились.

Регистрация вакцины против коронавируса может произойти при наличии положительных результатов по факту первой фазы испытаний, указала Смолярчук. Для того чтобы препарат пустили в серийное производство, может понадобиться несколько месяцев.

Москва, Зоя Осколкова

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