В России впервые получены антитела, убивающие коронавирус

Сибирские ученые впервые в России получили антитела, способные нейтрализовать коронавирус нового типа. Многообещающее открытие сделали сотрудники лаборатории иммуногенетики Института молекулярной и клеточной биологии (ИКМБ) Сибирского отделения РАН в Новосибирске. Об этом сообщила ответственный секретарь рабочей группы при СО РАН по преодолению Covid-19 Ольга Дорохова.

По ее словам, антитела были получены из образцов крови доноров, переболевших коронавирусной инфекцией. Для этого использовалась «уникальная технология сортировки единичных B-лимфоцитов», отвечающих за формирование иммунитета, пояснила специалист.

В дальнейшем ученые планируют создать на их основе лекарства для лечения и профилактики Covid-19, передает ТАСС. Кроме того, выявленные антитела, по мнению исследователей, можно будет использовать для совершенствования вакцин против нового коронавируса.

Ранее сообщалось о начале завершающей стадии клинических испытаний вакцины от коронавируса в России. Исследования проводятся совместными усилиями специалистов Национального исследовательского центра имени Гамалеи и Минобороны России.

Новосибирск, Наталья Петрова

Новосибирск. Другие новости 15.07.20

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