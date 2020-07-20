В России завершились испытания вакцины от коронавируса

Министерство обороны РФ заявило о завершении испытаний вакцины от коронавирусной инфекции. У добровольцев выявлен устойчивый иммунный ответ. Препарат еще должен пройти государственную регистрацию, чтобы можно было начать его массовое производство.

«Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи успешно завершило фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса COViD-19 с участием добровольцев на базе главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко», – сообщили в военном ведомстве.

Сегодня утром из госпиталя выписали вторую группу из 20 добровольцев. В настоящее время у получивших вакцину не отмечается подобных эффектов и нежелательных реакций. «Имеющиеся результаты анализов однозначно показывают выработку у всех добровольцев иммунного ответа в результате вакцинации», – добавили в Минобороны.

Все материалы о ходе испытаний переданы для обработки в Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. По результатам препарат направят на государственную регистрацию. Ранее министр здравоохранения заявил, что первая регистрация вакцины от коронавируса состоится во второй половине августа.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией 11 марта 2020 года. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены более 14 миллионов случаев заражения, свыше 597 тысяч человек скончались.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 20.07.20

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