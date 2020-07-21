Прививку от коронавируса необходимо сделать 50 млн россиян

Порядка 40-50 млн человек в России нужно вакцинировать от коронавируса в ближайшее время. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Всего, по нашей оценке, в нашей стране в ближайшее время необходимо вакцинировать 40-50 млн человек. По нашим оценкам, в 2021 году будет произведено более 3 млрд доз вакцин на основе аденовирусных векторов, что позволит миру эффективно бороться с коронавирусом», – сказал Дмитриев в интервью газете «Аргументы и факты».

По его словам, массовое производство вакцины от Covid-19 в России может начаться уже в августе. К концу года планируется произвести до 200 млн доз препарата, из них 30 млн доз изготовят в РФ, остальное – с помощью международных партнеров.

Накануне Министерство обороны РФ заявило о завершении испытаний вакцины от коронавирусной инфекции. У добровольцев выявлен устойчивый иммунный ответ. Препарат еще должен пройти государственную регистрацию, чтобы можно было начать его массовое производство.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 21.07.20

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