Вакцина от коронавируса может стать доступна россиянам с 15 августа

Вакцина от коронавируса может поступить в гражданский оборот уже 15 августа. Препарат, разработанный в Национальном исследовательском центре им. Н.Ф.Гамалеи, передан на экспертизу.

Ожидается, что вакцина будет зарегистрирована 10-12 августа, сообщил информированный источник «Интерфаксу». Еще пять-семь дней он отвел на проверку в Росздравнадзоре.

По словам собеседника агентства, полный пакет документов на вакцину будет сформирован после заключения экспертов. Затем бумаги поступят в Минздрав. 15 августа вакцина может поступить в гражданский оборот.

Ранее появилась информация, что первыми прививку от коронавируса поставят людям из так называемых групп риска – учителя, врачи и т.д., а также более 1500 добровольцев. Окончательный вывод о безопасности вакцины можно будет сделать через 5-6 месяцев после начала ее массового применения.

Москва, Зоя Осколкова

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