В России от коронавируса будут вакцинировать добровольно

Вакцинация от коронавирусной инфекции в России будет проходить в добровольном порядке, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, в первую очередь вакцинацию пройдут медики, а также представители профессий, которые сталкиваются с большим количеством людей.

«Вакцинация будет добровольная. Интерес населения высокий. Препарат показал себя эффективно, но нужно двигаться вперед осторожно», – сказал Мурашко в интервью «России 1». Он также рассказал, что клинические испытания разработанной специалистами Института Гамалеи вакцины завершаются. После этого разрешение на клинические испытания препарата получит центр «Вектор».

Глава ведомства отметил, что в Москве заболеваемость в целом пошла на убыль, а соотношение бессимптомных больных, средней тяжести и тяжелых сохраняется на прежнем уровне. По его словам, в отделениях реанимации находятся 3100 пациентов.

Кроме того, Мурашко рекомендовал россиянам пройти вакцинацию от гриппа и пневмококка «для спокойного прохождения» осенне-зимнего периода.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.07.20

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