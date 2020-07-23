Вакцинация от коронавируса в России может начаться в августе

В России вакцинация населения из групп риска от коронавируса может начаться уже в августе. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, в первую очередь это будет касаться медицинских работников.

«Мы планируем, что это все будет развиваться в этом году, и уже в августе будет предложено (вакцинироваться от коронавируса), мы сейчас смотрим, по каким категориям, это, конечно, в первую очередь медицинские работники и те, кто сталкивается наиболее часто с заболевшими людьми, поэтому категориям риска будет предложена вакцина», – цитирует министра «Интерфакс».

Вместе с тем Мурашко не уточнил, когда предполагается массовая вакцинация населения. «Мы планируем, что когда завершатся и оформят клинические исследования (вакцины), а эксперты оценят (их), будет выдано разрешение на условиях. Это означает, что более широкое применение будет этой вакцины, но мы все-таки будем проводить параллельно третью фазу клинических исследований, и сегодня эксперты планируют, что это будет именно 800 человек на каждую форму выпуска, и эти пациенты уже в амбулаторных этапах получат вакцинацию», – отметил глава минздрава РФ.

По его словам, параллельно начнется масштабирование, производство вакцины. «И наиболее подверженным риску группам также будет предложено добровольно вакцинироваться, – и по результатам всего этого мы получим масштабное производство и масштабное применение», – сказал министр.

Ранее Сеченовский университет и госпиталь Бурденко заявили о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса. Как предполагается, итоги этих исследований будут переданы в минздрав, после чего будет принято решение о применении препарата.

Москва, Светлана Антонова

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