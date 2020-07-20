Российские чиновники и бизнесмены в апреле получили вакцину от коронавируса

Российские чиновники и бизнесмены стали участниками закрытой программы экспериментальной вакцинации от коронавирусной инфекции. По данным Bloomberg, прививку от Covid-19 еще в апреле поставили нескольким десяткам человек.

Агентство ссылается на слова участников программы, которые рассказали об этом на условиях анонимности. Один из собеседников – ученый. Он заявил, что в апреле в программе вакцинации приняли участие несколько сотен человек. Другому источнику известно о нескольких десятках вакцинированных.

До сих пор не вполне понятно, по какому принципу распределялась вакцина, указывает издание. В частности, прививку поставили топ-менеджерам российских компаний, правительственным чиновникам и некоторым бизнесменам. Участники программы подписывали бумаги о том, что знают о возможных рисках.

Были среди них и те, кто отказался вводить экспериментальный препарат. По словам одного из бизнесменов, который не стал ставить прививку, доктор объяснил ему: понадобится год, чтобы осознать последствия вакцины для организма.

Опрошенные Bloomberg люди рассказали, что по-разному перенесли последствия вакцинации. У некоторых повышалась температура и болели мышцы, а один топ-менеджер не заметил никаких побочных эффектов.

Ранее Министерство обороны РФ заявило о завершении испытаний вакцины от коронавирусной инфекции. У добровольцев выявлен устойчивый иммунный ответ. Препарат еще должен пройти государственную регистрацию, чтобы можно было начать его массовое производство.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 20.07.20

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