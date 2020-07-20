Разработчикам вакцины и Минздраву неизвестно о привитых от Covid-19 бизнесменах

Ученым, которые разрабатывали вакцину от коронавируса, ничего не известно о чиновниках и бизнесменах, которые якобы получили препарат в апреле. В Минздраве РФ напомнили, что клинические испытания продолжаются.

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов заявил, что вакцину получили только те добровольцы, которые были официально включены в программу испытаний. «После завершения испытаний будет решаться вопрос ее государственной регистрации. На настоящий момент вакцина в гражданский оборот не выпущена», – цитирует Кузнецова «Интерфакс».

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург сообщил, что не знает о доступе к препарату топ-менеджеров крупных компаний и госслужащих. «Ничего не знаю про крупных [бизнесменов], и про мелких тоже», – сказал Гинцбург.

Директор Института фармации и трансляционной медицины Сеченовского университета Вадим Тарасов и вовсе назвал информацию о вакцинации представителей российской элиты спекуляцией. «Еще не были проведены доклинические исследования, это слухи», – подчеркнул Тарасов.

О том, что российские чиновники и бизнесмены стали участниками закрытой программы экспериментальной вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщило агентство Bloomberg. По данным издания, прививку от Covid-19 еще в апреле поставили нескольким десяткам человек, а то и сотням человек. По какому принципу распределялась вакцина остается неясным.

Москва, Зоя Осколкова

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