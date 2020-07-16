Вакцинация россиян от коронавируса может завершиться в начале 2021 года

Полная вакцинация россиян от коронавируса может быть завершена в начале 2021 года, а третья фаза испытания вакцины пройдет на Ближнем Востоке. Об этом сегодня заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

По его словам, вторая фаза клинических испытаний вакцины завершится 3 августа, а третий этап пройдет в России и зарубежных странах, в том числе на Ближнем Востоке. Регуляторное одобрение для ее использования РФПИ ожидает в августе – сентябре 2020 года, а полная вакцинация россиян по прогнозам Фонда может быть завершена в начале 2021 года, передает ТАСС.

Как считает Дмитриев, до нового года в России будет произведено до 50 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции, а в мире в целом планируется до конца года выпустить около 200 млн доз. В следующем году выпуск вакцин на основе вектора аденовируса составит около 3 млрд доз.

Как сообщал «Новый День», вакцинация против коронавирусной инфекции нового типа в России будет проходить на добровольной основе, заявил ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, в настоящее время в России в разработке находятся 17 перспективных вакцин.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 16.07.20

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