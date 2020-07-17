Глава Минздрава РФ оценил нагрузку на больничную сеть во время пандемии

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко во время рабочего визита в Екатеринбург дал оценку, как российское здравоохранение справляется с нагрузкой во время пандемии коронавируса. Министр заявил, что на сегодняшний день в России один из самых низких показателей смертности от Covid-19 в мире. При этом в стране достаточно мобилизованных медучреждений для лечения новой коронавирусной инфекции. По его словам, в пик нагрузки в стране разворачивали до 184 тысяч коек для ковидных больных, на сегодня их число составляет 160 тысяч. При этом загрузка больничного фонда на уровне 112-113 тысяч коек, в том числе порядка 10% – реанимационных.

«Нам важно, чтобы каждый пациент получал медпомощь в соответствии с выработанными алгоритмами и протоколами лечения. Поэтому регулярно пересматриваются федеральные методические рекомендации. Сегодня готовится уже восьмая версия. Новые препараты, которые появились для лечения коронавирусной инфекции, отражаются в этих рекомендациях. Мы направляем достаточно большое количество средств федерального бюджета на дооснащение коек, на выплаты медработникам, на обеспечение поставок бесплатного тестирования – это более 300 млрд рублей. Мы сегодня используем в стране практику привлечения федеральных специалистов в регионы и межтерриториальный обмен опытом, когда, скажем, специалисты Башкирии помогают работать на Северном Кавказе, а специалисты Москвы помогают в Камчатском крае, Забайкалье.

Эта практика применяется и в Свердловской области и позволяет провести выверку и донастройку системы. Очень важно, чтобы она работала на всех этапах бесперебойно. И ещё новый формат работы. Мы требуем сегодня от региональных систем здравоохранения формирования системы ведомственного контроля. Это когда высококвалифицированные специалисты выезжают в больницы и проводят экспресс аудит для того, чтобы добиться ведения каждого пациента в соответствии с протоколом. Сейчас мы концентрируемся именно на этой работе, она проводится в Санкт-Петербурге и ряде других областей» – сообщил на брифинге Мурашко.

Отметим, что вчера в екатеринбурге в полпрестве прошло совещание, на котором озвучивались данные о загруженности больниц в Уральском федеральном округе. Наиболее напряженная ситуация сложилась в Свердловской области . По данным уральского полпредства, на сегодняшний день в регионе занят 81% коек, переоборудованных для лечения Covid-19. А в Екатеринбурге этот показатель в течение последней недели постоянно превышает 90%. При этом средний уровень заполняемости ковидариев по Уральскому федеральному округу составляет 68,8%.

Кроме того, как показала проверка Росздравнадзора, в Свердловской области в ряде медучреждений были перепрофилированы только реанимационные койки, что, по мнению контролирующих органов, не гарантирует выполнение технологий лечения от Covid-19 в полном объеме.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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