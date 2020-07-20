В семью еще одного уральского депутата пришел коронавирус

В Свердловской области не меняется тенденция по числу заражений коронавирусом в сутки. Ежедневно официальная статистика регистрирует более 200 случаев заболеваний, что является вторым по стране результатом после Москвы. Свердловчане в соцсетях пишут, что вирус подбирается все ближе – среди активных юзеров все больше тех, у кого болеют знакомые и родственники. Есть зараженные и в депутатском корпусе.

Так, от коронавируса умерла представитель гордумы Екатеринбурга Елена Дерягина, Covid-19 заразился ее коллега по ЕГД Владимир Крицкий, теперь коронавирус пришел в семью еще одного депутата гордумы – Романа Ступникова. Об этом он написал в своем фейсбуке.

«Не смотря на все меры предосторожности, эпидемия все же проникла в мою семью. Еще в выходные увезли в Сысерть маму (кто не в курсе, екатеринбуржцев с короной ложат туда) следом за ней симптомы появились у жены. Прибывшая скорая пояснила, что сейчас большинство лечится дома, увозят тяжелые формы и возрастных. Тесты только в больнице, где вы эту заразу подхватите уже на 100%. Амбулаторно лечит участковый терапевт, но вызовов на столько много, что обратившись в субботу, визит врача получим только сегодня и то не факт. Судя по всему все разговоры про плато это всего лишь разговоры», – написал депутат (манера изложения сохранена).

Депутат со ссылкой на врачей заявил, что переболеют все. «Собственно что бы не болеть надо заболеть. Это я так понял основной план власти по исцелению. Главное что бы не все разом, от этого напрямую зависит качество лечения и соответсвенно результат. Так что поберегите себя и будьте здоровы», – посоветовал народный избранник.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 20.07.20

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