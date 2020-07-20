Горожане сообщили о перестрелке во дворе: «Киргизы и таджики устраивают разборки, нам страшно выходить на улицу» (ВИДЕО)

В Екатеринбурге жители домов № 7 и № 9 на улице Пехотинцев пожаловались в СМИ и соцсетях на разборки, которые устраивают в их дворе представители двух этнических групп. Причем, по словам екатеринбуржцев, это продолжалось два дня.

Разборки таджиков и киргизов на Пехотинцев

«Киргизы и таджики устраивают разборки между собой. Вчера киргизы около 40 человек избили одного таджика, сегодня уже собралось около 100 или более человек, была перестрелка, кавказцы бегали с палками, дубинками. Возле магазина «Монетка» стреляли, женщины бежали с детьми от страха, мы попрятались по подъездам», – рассказали паблику «Инцидент. Екатеринбург» жители окрестных домов.

Екатеринбуржцы объяснили, что звонили в полицию. «На 102 звонили четыре раза, трубку не брали. В 112 звонили, оставили заявку. Приехал один патруль полиции. Сотрудники говорят такие слова: «Мы не Рембо», «Нас один патруль на весь район». Включают мигалки – и нерусские разбегаются по дворам, уезжают – потом опять все собираются. Нам страшно выходить на улицу с детьми, просим о помощи», – рассказали горожане.

В полиции Екатеринбурга «Новому Дню» пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 20.07.20

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