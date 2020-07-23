Куйвашев о массовых драках киргизов и таджиков в Екатеринбурге: «Это был бытовой конфликт»

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев прокомментировал массовые драки киргизов и таджиков, которые происходили в течение двух дней во дворе дома на улице Пехотинцев в Екатеринбурге. «Речь идет об исключительно бытовом конфликте. Это, конечно, вряд ли может совсем уж успокоить жителей района – какова бы ни была природа таких конфликтов, ничего хорошего в них нет. Полиция очень внимательно за порядком у вас в районе следит – в воскресенье патрульные пресекли очередную драку, всех конфликтующих задержали, поставили на учет», – написал Куйвашев в своем инстаграме.

Однако и версия местных жителей, и даже официальная версия полиции Екатеринбурга отличается от того, что написал губернатор. Во-первых, жильцы домов на Пехотинцев жаловались на то, что массовые драки шли оба дня, а полиция не могла предпринять каких-то серьезных действий, т.к. не хватало людей – участников конфликта было слишком много. «Вчера киргизы около 40 человек избили одного таджика, сегодня уже собралось около 100 или более человек, была перестрелка, бегали с палками, дубинками. Возле магазина «Монетка» стреляли, женщины бежали с детьми от страха, мы попрятались по подъездам. На 102 звонили четыре раза, трубку не брали. В 112 звонили, оставили заявку. Приехал один патруль полиции. Сотрудники говорят такие слова: «Мы не Рембо», «Нас один патруль на весь район». Включают мигалки – и нерусские разбегаются по дворам, уезжают – потом опять все собираются. Нам страшно выходить на улицу с детьми, просим о помощи», – писали в воскресенье в группе «Инцидент. Екатеринбург» местные жители.

В понедельник в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу «Новому Дню» поясняли, что к месту конфликта прибыли несколько нарядов ОВД, которые задержали «несколько человек». Речи о том, что задержаны были все участники массовой драки со стрельбой, не было.

Добавим также, что накануне в мэрии Екатеринбурга прошел консультативный совет по вопросам межнационального и межконфессионального согласия под председательством главы города Александра Высокинского. В нем приняли участие руководитель таджикской диаспоры Фарух Мирзоев и глава киргизской диаспоры Гулшан Долонбаева. Оба сообщили, что массовые драки начались со стычки нескольких человек, игравших в футбол в дворовых командах. «Пострадавшие зачинщики конфликта не стали обращаться в правоохранительные органы, среди соотечественников с той и другой стороны последовали призывы «разобраться с обидчиками самим». Одновременно подключились сообщества из социальных сетей и чатов в мессенджерах. И дворовая потасовка начала обрастать призывами к межнациональной розни», – сообщили в пресс-службе мэрии по итогам совета.

Разборки таджиков и киргизов на Пехотинцев

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 23.07.20

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