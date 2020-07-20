Полиция прокомментировала массовую драку таджиков и киргизов: «Это был бытовой конфликт»

В управлении МВД России по Екатеринбургу прокомментировали конфликт между этническими группами, на который жаловались жители домов на улице Пехотинцев. Массовые потасовки шли, по их словам, два дня, 18 и 19 июля, в ходе конфликта раздавалась стрельба. Причем наряд полиции, прибывший в воскресенье на место конфликта, сообщил, что на весь район рабоает лишь один патруль.

В городской полиции другая версия. «19 июля сотрудниками екатеринбургской полиции была пресечена попытка конфликта в районе дома № 5/1 по улице Пехотинцев. В указанный микрорайон оперативно прибыли несколько нарядов ОВД, которые в ходе патрулирования задержали и доставили в дежурную часть отдела полиции № 11 несколько человек. Их опросили и поставили на фото- и дактилоучет. Заявлений от возможных пострадавших в полицию и медицинские учреждения города не поступало», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Там добавили, что по факту инцидента проводится проверка. Однако уже известно, что причиной массовых потасовок послужил некий бытовой конфликт.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 20.07.20

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