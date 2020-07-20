Куйвашева ждет первый с начала пандемии отчет перед заксо

Завтра утром губернатор Евгений Куйвашев отчитается за работу в 2019 году – свою и своего правительства – перед областным заксобранием.

Как сообщили РИА «Новый День» источники в заксобрании, процедура, скорее всего, будет традиционной. «Регламент не предполагает ответа на вопросы депутатов после отчета губернатора, но практика последних лет показывает, что он идет навстречу депутатскому корпусу», – сказал собеседник «Нового Дня». Ожидается так же, что после рассмотрения этого вопроса состоится оналайн-брифинг с участием Евгения Куйвашева и спикера заксо Людмилы Бабушкиной.

Традиционно аппарат губернатора готовит отчет, опираясь на вопросы, сформулированные профильными комитетами и партийными фракциями в заксо. Так же было и в этот раз. Но следует отметить, что комитеты традиционно сформировали список вопросов в феврале. То есть, вопросы были заданы еще до начала периода самоизоляции по коронавирусу в Свердловской области, а потому некоторые из них выглядят не самыми актуальными. Например, вопрос о дополнительном образовании детей, предложенный комитетом по молодежной политике. Бюджетный комитет снова захотел узнать, сколько денег было привлечено в Свердловскую область, и какую роль в этом сыграли сенаторы Совета Федерации и депутаты Госдумы. Напомним, в прошлый раз депутаты интересовались, сколько внебюджетных инвестиций, в том числе внешних, было привлечено в область в 2018 году.

Не исключено, что на завтрашнем заседании депутаты поднимут вопросы, касающиеся здравоохранения. Как уже писал «Новый День», в пятницу, 17 июля, в Екатеринбурге состоялись сразу два закрытых совещания с участием министра здравоохранения России Михаила Мурашко и главой Росздравнадзора Аллой Самойловой. Несмотря на нейтральное выступление федеральных чиновников перед журналистами после первого совещания, на деле оно прошло в весьма гнетущей атмосфере. Участники мероприятия рассказали, что Мурашко и Самойлова устроили настоящий разнос местным чиновникам – губернатору Евгению Куйвашеву и особенно главе минздрава области Андрею Цветкову.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 20.07.20

Горожане сообщили о перестрелке во дворе: «Киргизы и таджики устраивают разборки, нам страшно выходить на улицу» (ВИДЕО). / Из-за срыва сроков ремонта продлевается закрытие моста на 40 лет ВЛКСМ. / В фонтане дендрария завелись рыбы (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»