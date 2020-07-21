В ТЮЗе показали первые репетиции после карантина: «Мы все бодры, кипит работа» (ФОТО)

Театр юного зрителя возобновил репетиции после четырехмесячного простоя. Работа идет на всех этажах и во всех помещениях. Даже фойе временно пришлось переделать под цех для изготовления декораций: здесь собирают каморку папы Карло для будущей премьеры. Руководство ТЮЗа и артисты очень надеются, что 1 сентября они выйдут к зрителю с новым спектаклем – авторской версией «Золотого ключика».

«Видите, нам довелось жить в фантастическое время. И выход из этого фантастического времени – очень деятельный, – рассказал сегодня на встрече с журналистами художественный руководитель Театра юного зрителя Григорий Лифанов. – Мы долго сидели [дома], у актеров не было встречи с глазами зрителей – то, ради чего они всегда выходят на сцену и ради чего живут. А сейчас активно восстанавливаем репертуар: что-то забылось, что-то надо подкорректировать. И готовим новый сезон. Надеемся, что он откроется премьерой со зрителями 1 сентября. Будет «Золотой ключик». А далее у нас очень интенсивная работа в течение сезона. Запланировано много названий, среди которых «Пиковая дама», новогодние праздники, «Женитьба» и другие». Работа кипит, мы все бодры».

Сейчас работа действительно кипит на всех этажах и во всех кабинетах ТЮЗа. Премьеру нужно успеть подготовить до сентября – а это значит, нужно успеть изготовить декорации, сшить костюмы, отрепетировать все нюансы. Даже фойе театра, через которое обычно зрители попадают в зал, отдали цехам – здесь сейчас изготавливают каморку папы Карло с очагом и станком. Она потом переедет на сцену.

У актеров сегодня была первая репетиция «ногами» – то есть не обычная читка текста, которую можно провести и онлайн, а прохождение действия на сцене. Как рассказали артисты ТЮЗа, во время карантина все старались поддерживать себя в хорошей физической форме и не утратить профессионализм, поэтому вливаться в репетиционный процесс оказалось несложно. Все уже хотят поскорее выйти к зрителю и начать полноценную работу.

Что касается новых мер эпидемиологической безопасности, по предписаниям Роспотребнадзора в театре теперь носят маски и на каждом углу стоят санитайзеры. Регулярно проводится уборка помещений и дезинфекция поверхностей.

«В качестве примера: завтра у нас состоится встреча труппы, она будет проходить в большом зале. Мы специально выбрали самое большое помещение, чтобы обеспечить максимальное проветривание. И вся поверхность пола, кресел будет обработана тщательным образом дезинфицирующими средствами, – привела пример директор ТЮЗа Евгения Умникова. – У нас есть медоблучатели воздуха. Мы их купили еще 2 года назад и использовали после каждого спектакля обязательно, будем и сейчас так делать».

Пока в театре не знают, какие точно требования предъявят для работы в присутствии зрителей, особенно для детских показов. Напомним, новыми предписаниями Роспотребнадзора запрещены массовые мероприятия с участием детей в школах и детсадах. О театрах пока речи нет, но все в театральной среде находятся в напряжении – а можно ли будет вообще играть спектакли для детей?

«Будем думать, встречаться с сотрудниками Роспотребнадзора и обсуждать варианты посещения. [Будет ли это] групповое посещение, как было раньше, или индивидуальное – для детей с родителями. Будет ли шахматная рассылка или еще какие-то варианты – пока неизвестно. Как говорится, война план покажет», – прокомментировала Евгения Умникова.

При этом после вчерашнего указа губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который разрешает играть спектакли под открытым воздухом, этот вопрос обсуждается и в ТЮЗе.

«Сегодня было совещание, мы об этом говорили. Будем искать возможности проводить спектакли на открытом воздухе. Думаю, скоро вас позовем на эти новые мероприятия», – отметил Григорий Лифанов.

Добавим, что ТЮЗ – не единственный театр, который возобновил репетиционный процесс. Как писал накануне «Новый День», постепенно начинают работать драмтеатр, музкомедия, театр эстрады. В «Урал Опера Балет» сегодня рассказали, что тоже приступают к репетициям. Причем требования для оперного выставлены очень жесткие.

«Расписание построено так, чтобы обеспечить артистам социальную дистанцию: в балетном зале одновременно может находиться 25 танцовщиков, в хоровом классе -10 хористов, в оркестровой яме – 10 музыкантов, в вокальном классе – только солист и концертмейстер. Всего на сцене во время сводной репетиции могут находиться 50 человек», – пояснили в пресс-службе.

Напомним, театры в Екатеринбурге были закрыты с середины марта из-за угрозы распространения коронавируса.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Семен Саливанчук

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