Театры Екатеринбурга выходят из отпуска: без зрителей и в масках

В Свердловской области театрам и концертным площадкам разрешили начинать репетиции без зрителей и давать представления на свежем воздухе. Но ждать, что уже завтра можно будет отправиться на спектакль, пока не стоит. В первую очередь из отпусков выходят технические цеха и администрация, пояснили в минкультуры области. Все сотрудники культурных учреждений должны носить маски и регулярно измерять температуру.

Ранее «Новый День» уже писал, что к работе приступили муниципальные театры – например, театр кукол в июне работал над очередной премьерой, конечно, без зрителя. Сейчас из отпусков начинают выходить и другие – репетиции уже идут в ТЮЗе, постепенно начинают работать театр драмы, театр эстрады и музкомедия.

«В первую очередь на рабочие места возвращается административный и технический персонал, поскольку помещения необходимо подготовить как к старту репетиционного процесса, так и к возможному приему зрителей. Все работники, находящиеся в театре или концертной организации, обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования: проводится термометрия, обеспечено соблюдение масочного режима, осуществляется дезинфекция помещений», – рассказали «Новому Дню» в министерстве культуры Свердловской области.

Речи о спектаклях для зрителей пока не идет – эпидемиологическая ситуация с распространением коронавируса по-прежнему не позволяет проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях. Но с сегодняшнего дня разрешено давать концерты и представления на воздухе с количеством посетителей, не превышающем 50 процентов от вместимости площадки.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 20.07.20

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