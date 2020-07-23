В Нижнем Тагиле жители восстали против новой вышки сотовой связи компании «Мотив»

В Нижнем Тагиле жители поселка Черноисточинск выступают против строительства возле их домов вышки-ретранслятора сотовой связи. По их данным, заказчиком стройки вступает компания «Мотив».

Сооружение высотой в 25 метров уже практически готово – построено 20 метров конструкции. Жители возмущены – говорят, что земля под вышку выделена с нарушениями, ведь в непосредственной близости от нее находятся жилые дома.

«В жилой зоне, в непосредственной близости от наших домов, в излюбленном месте отдыха и прогулок жителей поселка Черноисточинск, в исторической части населенного пункта, ведется строительство вышки сотовой связи. Этот объект является экологически опасным, поскольку станет источником электромагнитного облучения для людей, почвы, растений и животных. Излучение негативно скажется на здоровье жителей поселка. Кроме того, в случае разрушения высотного объекта, который строят иностранные рабочие, могут пострадать жители близлежащих домов», – рассказал РИА «Новый День» местный активист Николай Бунин.

Жители Черноисточинска крайне озабочены. Они написали обращение-требование остановить стройку вышки шести адресатам: губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, главному санитарному врачу Свердловской области Дмитрию Козловских, прокурору Пригородного района Владимиру Березину, прокурору Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры Денису Исакову, руководителю следственного отдела по пригородному району Вадиму Белкину, депутату думы Горноуральского городского округа Валентине Горбаченко.

Местные жители уверены: когда вышка будет сдана, ее будут предоставлять на правах аренды другим операторам, в результате чего излучение он нее увеличится в несколько раз.

Прокурор Пригородного района Владимир Березин сообщил, что обращение общественности поселка поступило в прокуратуру, начата проверка, а в прокуратуру приходила для обсуждения проблемы депутат думы ГГО Валентина Горбаченко. Нижнетагильский межрайонный природоохранный прокурор Денис Исаков тоже в курсе ситуации, вверенное ему подразделение надзорного ведомства начало проверку по обращению граждан.

Если обращения к власти и правоохранителям ни к чему не приведут, жители Черноисточинска готовы выйти на улицу с акцией протеста.

Нижний Тагил, Елена Васильева

Нижний Тагил. Другие новости 23.07.20

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