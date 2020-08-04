Жители поселка пожаловались на строительство вышки сотовой связи. Владельцы вышки заявили, что строят ее по просьбе жителей

Жители поселка Черноисточинска под Нижнем Тагилом провели в минувшие выходные митинг против строительства вышки сотовой связи. Ее устанавливает сотовый оператор «Мотив». По информации владельцев домов в поселке, это капсооружение, которое не было согласовано ни с какими ведомствами, не спросили и у черноисточинцев.

У представителей «Мотива» иная позиция. В ответ на запрос «Нового Дня» в компании пояснили, что действительно не согласовывали ни с кем размещение объекта. «Антенно-мачтовое сооружение в поселке Черноисточинск по своим характеристикам не относится к объектам капитального строительства. Поэтому для установки данного объекта связи согласно статьям 49 и 51 Градостроительного кодекса РФ не требуется получения разрешения», – сказали там, подтвердив, что передающее оборудование должно быть согласовано с Роспотребнадзором. Это будет сделано позднее.

По словам представителей «Мотива», вышку сотовой связи в Черноисточинске, против которой выступили жители, попросили построить сами обитатели поселка. «Данный земельный участок выбран для строительства базовой станции сотовой связи на основании многочисленных обращений жителей поселка Черноисточинск, абонентов нашей компании, на качество связи в данном населенном пункте. Только с начала года зарегистрировано более 20 таких обращений», – сказали там.

В «Мотиве» не стали отвечать на вопрос о том, когда предполагается установить оборудование на вышке и начать использование по назначению. «Инициативная группа подала несколько жалоб в надзорные органы. Установку оборудования планируем начать после того, как все заинтересованные стороны убедятся в законности наших действий», – сообщили «Новому Дню» в компании.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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