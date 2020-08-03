Под Нижним Тагилом прошел митинг против строительства сотовой вышки «Мотива»: «Не хотим жить под микроволнами и получать радиацию» (ВИДЕО)

В поселке Черноисточинске под Нижним Тагилом в минувшие выходные прошел митинг. Местные жители выступают против строительства вышки сотовой связи. По их словам, никто не спрашивал мнения людей, живущих в считанных метрах от места постройки, готовы ли они к такому соседству. Вышку они называют самостроем и требуют снести ее. «24 июля 2020 года была проведена экспертиза, которая признала сооружение объектом капстроительства, – сообщили местные жители на митинге. – Ему необходима вся разрешительная документация, которой нет. В этом же заключении сказано, что это объект самовольной постройки. Мы обращаемся к губернатору Евгению Куйвашеву и президенту Владимиру Путину с просьбой разобраться».

Жители поселка против вышки сотовой связи

По словам местных жителей, они неоднократно обращались в разные инстанции за последний месяц. Однако ответов не получили, поэтому решили провести протестную акцию. «Я из города уехал, квартиру продал, чтобы жить на свежем воздухе в тишине и красоте, а сейчас – живи под этими микроволнами, получай радиацию», – возмутился один из участников митинга.

Ему вторили и другие жители поселка, недовольные тем, что строители разровняли гору Часовлянку. «Там росла брусника, дети там летом играли. Нет, приехали, разгребли, все переломали, кто дает разрешения на это? Вообще непонятно. Глава поселка вообще не в курсе, мы к нему обращались», – сказал другой житель Черноисточинска.

«Новый День» направил запрос комментария в компанию «Мотив», которая ведет строительство. Между тем, как пояснили агентству в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области, с санврачами установка вышек не согласовывается. «Это только место для последующей установки передающего оборудования, а вот размещение оборудования уже согласовывается. На него надо получить санэпидзаключение, затем провести замеры», – сказала «Новому Дню» пресс-секретарь ведомства Наталия Лукьянцева.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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