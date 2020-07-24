Пропавший мальчик из многодетной семьи нашелся у нового друга

В пригороде Нижнего Тагила найден 11-летний мальчик, который позавчера ушел гулять и не вернулся.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД, мальчика нашли вчера вечером. Сотрудники полиции увидели, как ребенок, похожий по приметам на пропавшего, подъехал на велосипеде к одному из домов в частном секторе. Увидев полицейских, мальчик попытался скрыться, но ему это не удалось.

При беседе с сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних ребенок, у которого шесть братьев и сестер, рассказал, что днем 22 июля ушел гулять на Выйский пруд. Там он познакомился с другим мальчиком, который приехал на пляж со своей мамой, а потом попросился к ним ночевать.

В отношении матери ушедшего из дома мальчика составлен протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, ее сына поставят на профилактический учет, многодетной семье обещали оказать всестороннюю помощь. В полиции призывают свердловчан обращать внимание на детей, гуляющих без взрослых, и сообщать об этом в органы внутренних дел.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

Нижний Тагил. Другие новости 24.07.20

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