«Лиза Алерт»: в июле в Свердловской области потерялись больше 100 человек

В июле в Свердловской области в поисковый отряд «Лиза Алерт» поступило 111 заявок о поиске людей, сообщили в некоммерческом объединении. Там уточнили, что живыми найдены были 76 человек, погибшими обнаружили 14 человек. «Родные найдены в шести случаях, в пяти – отказ в поиске, в десяти случаях работа продолжается», – уточнили в «Лиза Алерт».

Отметим, что летом, по данным полиции, увеличивается число детей, которые без разрешения родителей уходят из дома.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 10.08.20

Один ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП в Екатеринбурге (ФОТО). / 10 августа в Свердловской области ожидаются следующие события. / В Екатеринбурге в детский батут врезался внедорожник. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»