Полицейские всю ночь искали шестилетнего мальчика – он познакомился с ровесницей в песочнице и ушел к ней в гости

Вчера вечером, около 22:20, в дежурную часть отдела полиции № 13 УМВД России по Екатеринбургу поступило сообщение о пропавшем шестилетнем мальчике. Его мама рассказала, что он гулял во дворе дома на улице Инженерной, около 21:00 женщина посмотрела в окно и не увидела своего ребенка. Тогда она пошла искать сына, но не нашла – и обратилась в полицию.

На поиски был поднят весь личный состав ОП № 13, сотрудники ППСП и ДПС. Поисками руководил начальник территориального ОВД полковник полиции Федор Добуляк. Полицейские прочесывали все улицы, парки, берег водоема и подъезды домов района, но ребенка не нашли.

Утром поиски продолжились – мальчик обнаружился на площадке у подъезда дома на улице Черняховского. Его и его маму доставили в отдел полиции, где выяснились подробности исчезновения ребенка. Оказалось, вчера вечером мальчик играл на площадке с девочкой-ровесницей. Та гуляла с мамой. «Около 21:00 мама с дочкой собрались домой и разрешили новому другу пойти с ними, а потом и вовсе женщина 1991 года рождения уложила обоих детей спать. Утром мальчишка ушел во двор. Как оказалось, жила она в этом же подъезде дома на улице Черняховского, где пропал ребенок, но ночью дверь полицейским не открыла. Стоит отметить, что семьи обе благополучные, на учете в ПДН не состоят и ранее между собой знакомы не были», – рассказали в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

Полицейские провели профилактическую беседу с обеими семьями, а маму мальчика привлекли к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за несвоевременное обращение в полицию.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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